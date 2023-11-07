Сенсацией с разгромом закончилось лондонское дерби "Тоттенхэма" и "Челси"

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Сегодня 07:31
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Футболисты "Челси" нанесли разгромное поражение "Тоттенхэму" в матче 11-го тура чемпионата Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

Лондонское дерби, прошедшее на стадионе "Тоттенхэм Хотспур", завершилось со счетом 461 в пользу гостей. В составе победителей хет-трик оформил Николас Джексон (75, 90+4, 90+7), еще один мяч забил Коул Палмер (35-я с пенальти). У "шпор" отличился Деян Кулусевски (6-я).

При этом на 14-й минуте из-за офсайда не был засчитан гол форварда "Тоттенхэма" Сон Хын Мина, а на 21-й минуте отменили мяч нападающего "Челси" Рахима Стерлинга, на 24-й - его одноклубника Мойзеса Кайседо, на 79-й - защитника "Тоттенхэма" Эрика Дайера.

Кроме того, "шпоры" доигрывали матч вдевятером. Сначала на 33-й минуте прямую красную карточку получил защитник Кристиан Ромеро, а на 55-й - после второй желтой с поля был удален его одноклубник Дестини Удоджи.

"Тоттенхэм" потерпел первое поражение в текущем сезоне АПЛ, команда с 26 очками занимает второе место в турнирной таблице, на балл отставая от лидирующего "Манчестер Сити". "Челси", набрав 15 очков, поднялся на десятую строчку.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 11 9 0 2 28-8 27
2 Тоттенхэм Хотспур 11 8 2 1 23-13 26
3 Ливерпуль 11 7 3 1 24-10 24
4 Арсенал 11 7 3 1 23-9 24
5 Астон Вилла 11 7 1 3 26-16 22
6 Ньюкасл Юнайтед 11 6 2 3 27-11 20
7 Брайтон энд Хов Альбион 11 5 3 3 24-20 18
8 Манчестер Юнайтед 11 6 0 5 12-16 18
9 Брентфорд 11 4 4 3 19-14 16
10 Челси 11 4 3 4 17-12 15
11 Кристал Пэлас 11 4 3 4 10-13 15
12 Вест Хэм Юнайтед 11 4 2 5 18-20 14
13 Ноттингем Форест 11 3 4 4 12-15 13
14 Вулверхэмптон Уондерерс 11 3 3 5 14-19 12
15 Фулхэм 11 3 3 5 9-17 12
16 Эвертон 11 3 2 6 11-15 11
17 Лутон Таун 11 1 3 7 10-21 6
18 Борнмут 11 1 3 7 9-27 6
19 Бернли 11 1 1 9 8-27 4
20 Шеффилд Юнайтед 11 1 1 9 9-30 4

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Метки:
Тоттенхэм Челси АПЛ
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