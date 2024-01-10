Сенсацией с "промахом сезона" закончился матч "Челси" в Кубке лиги

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Сегодня 07:50
©ФК "Челси"

Лондонский футбольный клуб "Челси" уступил "Мидлсбро" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Риверсайд" в Мидлсбро и завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный гол в игре на 37-й минуте забил полузащитник Мидлсбро" Хейден Хакни.

При этом в концовке первого тайма "Челси" мог сравнять счет, но Коул Палмер не забил из убойной позиции, пробив выше ворот.

Ответный матч состоится в Лондоне 23 января. В другом полуфинале встретятся "Ливерпуль" и "Фулхэм".

Напомним, подопечные Майкла Кэррика выступают в английском Чемпионшипе. После 26 сыгранных туров команда набрала 36 очков и расположилась на 12-м месте в турнирной таблице.

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