Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 14:38
©instagram.com/alicasmd/

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, бросила вызов нападающему английского "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, сообщают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос о том, смогла бы она обогнать Холанда на дистанции 400 метров, Шмидт ответила:

"Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась. Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый", – приводит слова Шмидт Dagbladet.

В 2020 году девушка была фитнес-тренером дортмундской "Боруссии" и даже устроила забег с центральным защитником клуба Матсом Хуммельсом на дистанции 400 метров, в котором смогла обогнать футболиста.

Шмидт впервые заметили в легкоатлетическом сообществе, когда она выиграла серебро в эстафете 4х400 метров на чемпионате Европы до 20 лет в 2017 году. После этого у Алисы была бронза на Евро, но уже в категории до 23 лет.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2023/24"

Участник И В Н П М О
1 Брайтон энд Хов Альбион 2 2 0 0 8-2 6
2 Манчестер Сити 2 2 0 0 4-0 6
3 Арсенал 2 2 0 0 3-1 6
4 Брентфорд 2 1 1 0 5-2 4
5 Вест Хэм Юнайтед 2 1 1 0 4-2 4
6 Ливерпуль 2 1 1 0 4-2 4
7 Тоттенхэм Хотспур 2 1 1 0 4-2 4
8 Ньюкасл Юнайтед 2 1 0 1 5-2 3
9 Астон Вилла 2 1 0 1 5-5 3
10 Ноттингем Форест 2 1 0 1 3-3 3
11 Кристал Пэлас 2 1 0 1 1-1 3
12 Манчестер Юнайтед 2 1 0 1 1-2 3
13 Фулхэм 2 1 0 1 1-3 3
14 Борнмут 2 0 1 1 2-4 1
15 Челси 2 0 1 1 2-4 1
16 Шеффилд Юнайтед 2 0 0 2 1-3 0
17 Лутон Таун 1 0 0 1 1-4 0
18 Бернли 1 0 0 1 0-3 0
19 Вулверхэмптон Уондерерс 2 0 0 2 1-5 0
20 Эвертон 2 0 0 2 0-5 0

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Метки:
Легкая атлетика Холанд Эрлинг Манчестер Сити АПЛ

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