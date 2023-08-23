Самая сексуальная спортсменка мира бросила вызов Холанду

Немецкая легкоатлетка Алиса Шмидт, которую издание Busted Coveragе признало самой сексуальной спортсменкой мира, бросила вызов нападающему английского "Манчестер Сити" Эрлингу Холанду, сообщают Vesti.kz.

Отвечая на вопрос о том, смогла бы она обогнать Холанда на дистанции 400 метров, Шмидт ответила:

"Ох, я не знаю. Может быть. Думаю, на 400 метрах я бы это сделала. Но на 200 метрах будет сложнее. Но я бы с радостью провела этот поединок против Холанда, если бы такая дуэль когда-нибудь случилась. Возможно, мне стоит послать Эрлингу приглашение. Я всегда готова. Холанд, если ты готов сразиться со мной, я бы хотела проверить, кто из нас самый быстрый", – приводит слова Шмидт Dagbladet.

В 2020 году девушка была фитнес-тренером дортмундской "Боруссии" и даже устроила забег с центральным защитником клуба Матсом Хуммельсом на дистанции 400 метров, в котором смогла обогнать футболиста.

Шмидт впервые заметили в легкоатлетическом сообществе, когда она выиграла серебро в эстафете 4х400 метров на чемпионате Европы до 20 лет в 2017 году. После этого у Алисы была бронза на Евро, но уже в категории до 23 лет.