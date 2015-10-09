Салаху предложили контракт с зарплатой 80 миллиардов: названа лига

Мохамеду Салаху, игроку "Ливерпуля" и сборной Египта, поступило предложение о контракте с невероятной зарплатой, передают Vesti.kz.

Нападающему предложили 120 миллионов фунтов в год, что эквивалентно около 83 миллиарда тенге.

Один из неназванных ведущих клубов Саудовской Аравии готов выплачивать египтянину 2,5 миллиона фунтов (около 1,7 миллиарда тенге) в неделю, как сообщает Indykaila News через социальную сеть X.

Этот шаг происходит на фоне усиливающегося конфликта между Салахом и руководством "Ливерпуля". Нападающий выразил недовольство по поводу отношения главного тренера Арне Слота, что еще больше осложняет ситуацию в клубе.

Статистика Салаха

Мохамед Салах присоединился к "Ливерпулю" в 2017 году, за время своей карьеры в клубе завоевал множество титулов, включая победы в АПЛ, Лиге чемпионов, внутренних кубках и клубном чемпионате мира.

В конце прошлого сезона египтянин продлил свой контракт до 2027 года, однако текущие события ставят под сомнение его будущее в команде.

А в этом сезоне Салах сыграл 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Несмотря на его вклад в команду, внутренние проблемы в клубе могут заставить его пересмотреть свои планы на будущее.

Это шанс? Соперник "Кайрата" по Лиге чемпионов столкнулся с серьезными проблемами

Ранее главный тренер "Ливерпуля" отреагировал на резкую критику Салаха и поставил форварду ультиматум.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!