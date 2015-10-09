Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Сегодня 21:10
 

Салаху предложили контракт с зарплатой 80 миллиардов: названа лига

Салаху предложили контракт с зарплатой 80 миллиардов: названа лига ©liverpoolfc.com

Мохамеду Салаху, игроку "Ливерпуля" и сборной Египта, поступило предложение о контракте с невероятной зарплатой, передают Vesti.kz

Нападающему предложили 120 миллионов фунтов в год, что эквивалентно около 83 миллиарда тенге.

Один из неназванных ведущих клубов Саудовской Аравии готов выплачивать египтянину 2,5 миллиона фунтов (около 1,7 миллиарда тенге) в неделю, как сообщает Indykaila News через социальную сеть X.

Этот шаг происходит на фоне усиливающегося конфликта между Салахом и руководством "Ливерпуля". Нападающий выразил недовольство по поводу отношения главного тренера Арне Слота, что еще больше осложняет ситуацию в клубе.

Статистика Салаха

Мохамед Салах присоединился к "Ливерпулю" в 2017 году, за время своей карьеры в клубе завоевал множество титулов, включая победы в АПЛ, Лиге чемпионов, внутренних кубках и клубном чемпионате мира.

В конце прошлого сезона египтянин продлил свой контракт до 2027 года, однако текущие события ставят под сомнение его будущее в команде.

А в этом сезоне Салах сыграл 19 матчей, забил 5 голов и сделал 3 результативные передачи. Несмотря на его вклад в команду, внутренние проблемы в клубе могут заставить его пересмотреть свои планы на будущее.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
5 Челси 15 7 4 4 25-15 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
8 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 5 4 25-21 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20-24 17
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 0 2 13 8-33 2

Перейти на страницу турнирной таблицы →

Чемпионат Англии 2025/26   •   Англия, Ливерпуль   •   Регулярный чемпионат, мужчины
13 декабря 20:00   •   не начат
Ливерпуль
Ливерпуль
(Ливерпуль)
- : -
Брайтон энд Хов Альбион
Брайтон энд Хов Альбион
(Брайтон)
Кто победит в основное время?
Ливерпуль
Ничья
Брайтон энд Хов Альбион
Проголосовало 11 человек

