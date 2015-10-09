Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Англия
Салах решил уйти из "Ливерпуля" после конфликта с тренером

Салах решил уйти из "Ливерпуля" после конфликта с тренером Мохамед Салах.

Мохаммед Салах готов покинуть "Ливерпуль" уже в январе. 33-летний египетский вингер хочет попросить у клуба расторжение контракта по обоюдному согласию, передают Vesti.kz.

Конфликт с Арне Слотом вышел из-под контроля

Согласно информации от Team Talk, причиной его решения является растущий конфликт с главным тренером Арне Слотом. Этот конфликт привел к тому, что Салах был исключен из заявки команды на матч Лиги чемпионов против "Интера".

Искра конфликта — матч против "Лидса"

Проблемы начались после неудачного выступления "Ливерпуля" в матче с "Лидсом", когда Салах провёл все 90 минут на скамейке запасных, несмотря на нужду в его опыте на поле.

Недовольство Салаха и давление в раздевалке

Вскоре после матча Салах откровенно выразил недовольство отношением клуба, особенно тренера, заявив, что не понимает, почему к нему так плохо относятся.

Кроме того, капитан команды Вирджил Ван Дейк собрал игроков, которые поддерживают возвращение Салаха в основной состав и настаивают на увольнении Слота. Несмотря на это, руководство "Ливерпуля" пока не готово отпустить Салаха зимой.

Текущая статистика Салаха

В конце прошлого сезона египтянин продлил контракт до лета 2027 года, однако нынешние события ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в команде.

В текущей кампании 33-летний вингер провел 19 матчей, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 15 10 3 2 28-9 33
2 Манчестер Сити 15 10 1 4 35-16 31
3 Астон Вилла 15 9 3 3 22-15 30
4 Кристал Пэлас 15 7 5 3 20-12 26
5 Челси 15 7 4 4 25-15 25
6 Манчестер Юнайтед 15 7 4 4 26-22 25
7 Эвертон 15 7 3 5 18-17 24
8 Брайтон энд Хов Альбион 15 6 5 4 25-21 23
9 Сандерленд 15 6 5 4 18-17 23
10 Ливерпуль 15 7 2 6 24-24 23
11 Тоттенхэм Хотспур 15 6 4 5 25-18 22
12 Ньюкасл Юнайтед 15 6 4 5 21-19 22
13 Борнмут 15 5 5 5 21-24 20
14 Брентфорд 15 6 1 8 21-24 19
15 Фулхэм 15 5 2 8 20-24 17
16 Лидс Юнайтед 15 4 3 8 19-29 15
17 Ноттингем Форест 15 4 3 8 14-25 15
18 Вест Хэм Юнайтед 15 3 4 8 17-29 13
19 Бернли 15 3 1 11 16-30 10
20 Вулверхэмптон Уондерерс 15 0 2 13 8-33 2

