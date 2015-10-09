Салах решил уйти из "Ливерпуля" после конфликта с тренером

Мохаммед Салах готов покинуть "Ливерпуль" уже в январе. 33-летний египетский вингер хочет попросить у клуба расторжение контракта по обоюдному согласию, передают Vesti.kz.

Конфликт с Арне Слотом вышел из-под контроля

Согласно информации от Team Talk, причиной его решения является растущий конфликт с главным тренером Арне Слотом. Этот конфликт привел к тому, что Салах был исключен из заявки команды на матч Лиги чемпионов против "Интера".

Искра конфликта — матч против "Лидса"

Проблемы начались после неудачного выступления "Ливерпуля" в матче с "Лидсом", когда Салах провёл все 90 минут на скамейке запасных, несмотря на нужду в его опыте на поле.

Недовольство Салаха и давление в раздевалке

Вскоре после матча Салах откровенно выразил недовольство отношением клуба, особенно тренера, заявив, что не понимает, почему к нему так плохо относятся.

Кроме того, капитан команды Вирджил Ван Дейк собрал игроков, которые поддерживают возвращение Салаха в основной состав и настаивают на увольнении Слота. Несмотря на это, руководство "Ливерпуля" пока не готово отпустить Салаха зимой.

Текущая статистика Салаха

В конце прошлого сезона египтянин продлил контракт до лета 2027 года, однако нынешние события ставят под сомнение его дальнейшее пребывание в команде.

В текущей кампании 33-летний вингер провел 19 матчей, отметившись пятью голами и тремя ассистами. Transfermarkt оценивает игрока в 30 миллионов евро.

