Защитник "Ливерпуля" Константинос Цимикас вступился за Мохамеда Салаха в гонке за "Золотой мяч"‑ 2025, сообщают Vesti.kz. По его мнению, никто не провел сезон ярче египтянина.

"Мо заслуживает эту награду как никто другой. То, что его игнорировали в прошлые годы - это несправедливо. Возможно, дело в доминировании "Реала" и "Барселоны", а возможно, в том, что он представляет Египет.

К сожалению, с национальной командой у него меньше возможностей добиться признания. Мы выиграли чемпионат, он стал лучшим и по голам, и по ассистам. 47 результативных действий в Премьер-лиге - это что-то невероятное.

И все же его не включали даже в топ-30 - это абсурд. В этом году у него не должно быть конкурентов", - сказал Цимикас в интервью Sport24.gr.