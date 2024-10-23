Мохамед Салах выдвинул условие "Ливерпулю", выполнение которого, позволит ему остаться в клубе, сообщают Vesti.kz.

По данным портала Todofichajes, 32-летний египтянин готов продлить контракт с клубом, если ему предложат новое соглашение на три года.

Текущий контракт Салаха истекает летом 2025 года, и ранее ходили слухи о его возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.

Однако, если "красные" согласятся на его условия, он продолжит выступать за команду, которую представляет с 2017 года. Также в его карьере были итальянские "Рома" и "Фиорентина", англифский "Челси", швейцарский "Базель" и египетский "Мокавлун".

Рыночная стоимость Салаха, по данным Transfermarkt, составляет 55 миллионов евро.