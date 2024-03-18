Салах вошел в историю футбола

Новости спорта Футбол Англия
Вчера 11:08
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Форвард сборной Египта по футболу и "Ливерпуля" Мохамед Салах отметился голом в матче с "Манчестер Юнайтед" в рамках 1/4 финала Кубка Англии, передают Vesti.kz.

Вот только "красные" вылетели из нынешнего розыгрыша, уступив со счетом 3:4 на "Олд Траффорд".

Несмотря на это, Салах добился уникального достижения.

По информации Squawka, египтянин стал первым игроком в истории футбола, забившим в пяти подряд выездных матчах против "Манчестер Юнайтед".

С момента перехода в "Ливерпуль" в начале сезона-2017/18 Салах забил больше голов в ворота "Манчестер Юнайтед" (13), чем "красные дьяволы" в ворота "красных" (12) за это время.

Текущий контракт Салаха с "Ливерпулем" действует до 30 июня 2025 года. В его карьере также были "Рома", "Фиорентина", "Челси", "Базель" и "Мокавлун".

Метки:
Салах Мохамед Футбол АПЛ Ливерпуль Манчестер Юнайтед

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