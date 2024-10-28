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Салах сотворил историю, но "Ливерпуль" впервые в сезоне потерял очки

©ФК "Ливерпуль"

Лондонский "Арсенал" сыграл вничью с "Ливерпулем" в матче девятого тура чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Эмирейтс" в Лондоне и завершилась со счетом 2:2. При этом по ходу игры "канониры" дважды вели в счете.

В составе "Арсенала" голы забили Букайо Сака (9-я минута) и Микель Мерино (43-я). У "Ливерпуля" отличились Вирджил ван Дейк (18-я) и Мохамед Салах (81-я).

Для Салаха этот гол 163-м в АПЛ – египтянин вышел на восьмое место в списке лучших бомбардиров в истории лиги, сравнявшись со знаменитым экс-игроком "Ливерпуля" Робби Фаулером.

Лучшим бомбардиром в истории АПЛ является Алан Ширер, на счету которого 260 мячей.

Салах уделал легенду АПЛ

Добавим, что "Арсенал" не проигрывает "Ливерпулю" в пяти матчах подряд. Это самая длительная серия с 2011 года. Причем команды сыграли вничью в третий раз за последние четыре матча в АПЛ.

"Ливерпуль" впервые в сезоне сыграл вничью и идет на второй позиции в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 22 очка. "Арсенал" (18 баллов) располагается на третьем месте. Лидирует в АПЛ "Манчестер Сити" (23).

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 9 7 2 0 20-9 23
2 Ливерпуль 9 7 1 1 17-5 22
3 Арсенал 9 5 3 1 17-10 18
4 Астон Вилла 9 5 3 1 16-11 18
5 Челси 9 5 2 2 19-11 17
6 Брайтон энд Хов Альбион 9 4 4 1 16-12 16
7 Ноттингем Форест 9 4 4 1 11-7 16
8 Тоттенхэм Хотспур 9 4 1 4 18-10 13
9 Брентфорд 9 4 1 4 18-18 13
10 Фулхэм 9 3 3 3 12-12 12
11 Борнмут 9 3 3 3 11-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 9 3 3 3 9-10 12
13 Вест Хэм Юнайтед 9 3 2 4 13-16 11
14 Манчестер Юнайтед 9 3 2 4 8-11 11
15 Лестер Сити 9 2 3 4 13-17 9
16 Эвертон 9 2 3 4 10-16 9
17 Кристал Пэлас 9 1 3 5 6-11 6
18 Ипсвич 9 0 4 5 9-20 4
19 Вулверхэмптон Уондерерс 9 0 2 7 12-25 2
20 Саутгемптон 9 0 1 8 6-19 1

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