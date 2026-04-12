Египетский нападающий английского "Ливерпуля" Мохамед Салах может продолжить карьеру в Испании после завершения текущего сезона, передают Vesti.kz со ссылкой на Euro-football.ru.

По информации FlashScore, у 33-летнего вингера уже есть несколько предложений из американо-канадского чемпионата (МЛС), однако сам игрок отдаёт приоритет переходу в каталонскую "Барселону".

Сообщается, что "сине-гранатовые" проявляют интерес к подписанию Салаха, но пока не предпринимали конкретных шагов для оформления трансфера. При этом ранее футболист объявил, что покинет "Ливерпуль" по окончании текущего сезона на правах свободного агента.

Салах выступает за мерсисайдцев с 2017 года, когда перешёл из "Ромы" за 42 миллиона евро. За это время он стал одним из ключевых игроков команды и её символом.

В нынешнем сезоне форвард провёл 36 матчей во всех турнирах, забив 11 голов и отдав девять результативных передач.

Отметим, что "Барселона" остаётся одним из самых титулованных клубов мирового футбола, имея в активе более 80 трофеев, включая пять побед в Лиге чемпионов УЕФА и десятки национальных титулов.

