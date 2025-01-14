Нападающий сборной Египта по футболу Мохамед Салах принял решение покинуть англйский "Ливерпуль". 32-летний форвард определился с местом продолжением карьеры, передают Vesti.kz.

Салах уже заключил соглашение с представителями Саудовской Аравии о трансфере в статусе свободного агента. Об этом сообщил Абдулхади, член Саудовской федерации спортивных СМИ, со ссылкой на "надежные испанские источники".

При этом сам Салах еще не знает, каким будет его следующий клуб. По всей видимости, египтянин будет выбирать из богатенькой четверки, которые принядлежат Государственному инвестиционному фонду Саудовской Аравии (PIF). Это "Аль-Хиляль", "Аль-Иттихад", "Аль-Наср" и "Аль-Ахли".

Ожидается, что окончательное решение о клубе будет принято организацией позднее.

"Ливерпуль" нашел замену Мохамеду Салаху

Салах играет за "Ливерпуль" с 2017 года. В составе мерсисайдцев он выиграл множество трофеев, включая чемпионат Англии, Лигу чемпионов и клубный чемпионат мира.

В текущем сезоне на счету 32-летнего Салаха 18 голов и 13 ассистов в 19 матчах АПЛ.