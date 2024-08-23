Форвард "Ливерпуля" Мохамед Салах, вероятно, не собирается продлевать контракт с английским клубом, сообщают Vesti.kz.

Его текущее соглашение с клубом истекает в середине следующего года, и перспективы нового договора с мерсисайдцами остаются туманными, сообщает Todofichajes.

Источник утверждает, что египетский форвард, вероятно, покинет команду в конце сезона-2024/2025 и может присоединиться к клубу из Саудовской Аравии в качестве свободного агента. Саудовские клубы проявляют активный интерес к звездному игроку.

Напомним, что Салах присоединился к "Ливерпулю" летом 2017 года. За этот период он провел 350 матчей во всех турнирах, забив 212 голов и отдав 90 результативных передач. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 55 миллионов евро.