Ассоциация профессиональных футболистов Англии (PFA) огласила имена шести финалистов на звание лучшего игрока сезона в Премьер-лиге, сообщают Vesti.kz.

Они представляют "Ливерпуль", "Арсенал", "Ньюкасл", "Манчестер Юнайтед" и "Челси".

Претенденты на приз лучшего игрока сезона в АПЛ:

Бруну Фернандеш ("Манчестер Юнайтед"), Александер Исак ("Ньюкасл"), Алексис Макаллистер ("Ливерпуль"), Коул Палмер ("Челси"), Деклан Райс ("Арсенал"), Мохамед Салах ("Ливерпуль").

Отметим, что одноклубник Мохамеда Салаха Алексис Маккалистер является чемпионом мира 2022 года в составе сборной Аргентины.

Деклан Райс из "Арсенала" в плей-офф Лиги чемпионов стал одним из соавторов сокрушительного вылета "Реала".

Что касается Коула Палмера, то он, стал одним из открытий сезона в АПЛ.

Теперь слово за профи - именно игроки определят, кто станет лучшим из лучших по итогам сезона 2024/25.