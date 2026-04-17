Англия
Сегодня 11:10

Салах и не только: девять игроков "Ливерпуля" готовятся к уходу

©x.com/LFC

"Ливерпуль" готов к масштабной перестройке состава грядущим летом — клуб может расстаться сразу с девятью футболистами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, в конце сезона команду покинут Энди Робертсон и Мохамед Салах, а также истекают контракты у Келвина Рэмси и Риса Уильямса.

Главный тренер команды Арне Слот подтвердил, что перед усилением состава летом клубу сначала придётся заняться продажами игроков.

В числе футболистов, которые могут быть выставлены на трансфер, называются Джо Гомес, Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс и Федерико Кьеза.

Отмечается, что часть игроков не оправдала ожиданий, другим требуется новый вызов, а будущее самого Слота в клубе также остаётся неопределённым.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

