"Ливерпуль" готов к масштабной перестройке состава грядущим летом — клуб может расстаться сразу с девятью футболистами, сообщают Vesti.kz со ссылкой на The Telegraph.

По информации источника, в конце сезона команду покинут Энди Робертсон и Мохамед Салах, а также истекают контракты у Келвина Рэмси и Риса Уильямса.

Главный тренер команды Арне Слот подтвердил, что перед усилением состава летом клубу сначала придётся заняться продажами игроков.

В числе футболистов, которые могут быть выставлены на трансфер, называются Джо Гомес, Алексис Мак Аллистер, Харви Эллиотт, Кёртис Джонс и Федерико Кьеза.

Отмечается, что часть игроков не оправдала ожиданий, другим требуется новый вызов, а будущее самого Слота в клубе также остаётся неопределённым.