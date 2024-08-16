"Манчестер Сити" может лишиться до 80 очков из-за финансовых нарушений, передают Vesti.kz.

По информации Givemesport, судебный процесс над "Манчестер Сити" по 115 обвинениям в нарушении финансовых правил высшего дивизиона Англии начнется в следующем месяце. Однако вердикт по этому делу, скорее всего, будет вынесен не раньше следующего года.

Недавно один из руководителей Премьер-лиги рассказал о том, с какими огромными штрафами, вероятно, придется столкнуться клубу, если санкции за нарушение финансовых правил будут соответствовать "коллективному мнению" лиги.

Команда Хосепа Гвардиолы была обвинена в многочисленных нарушениях правил ФФП в феврале 2023 года, что последовало за собственным расследованием УЕФА в отношении финансов клуба. Первоначально клуб был отстранен от европейских соревнований на два года в 2020 году, прежде чем апелляция сняла запрет.

Ключевая статистика: Ни одна команда в истории Премьер-лиги не обвинялась в стольких предполагаемых нарушениях правил. "Эвертон" получил самую суровую санкцию за все время, когда с него сняли 10 очков в ноябре 2023 года, но успешная апелляция сократила это число до шести очков.

Тем не менее, высший дивизион Англии решил предъявить обвинение действующим чемпионам Премьер-лиги за нарушение финансовых правил лиги на протяжении девяти сезонов с 2009 по 2018 год. Хотя судебное разбирательство должно начаться в ближайшее время, возможный результат будет известен только через некоторое время.

Судя по всему, среди руководителей Премьер-лиги растет консенсус относительно того, что результат слушания по делу "Сити" приведет к такому серьезному снятию очков, что клуб вылетит из высшего дивизиона английского футбола.

Клуб отрицает какие-либо правонарушения и сохраняет уверенность в своей способности сохранить статус Премьер-лиги. Однако один из руководителей Премьер-лиги высказал мрачный прогноз и предположил, что консенсус лиги указывает на огромное вычитание очков.

Один из руководителей клуба Премьер-лиги заявил: "Коллективное мнение, которое я слышал, заключается в том, что соответствующей санкцией должно стать настолько существенное снятие очков — мы говорим о 70-80 очках, — что это гарантирует "Сити" сезон в Чемпионшипе".