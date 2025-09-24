Бывший футболист сборной Англии Уэйн Руни высказался о Криштиану Роналду, с которым он в своё время вместе играл за "Манчестер Юнайтед", а также о соперничестве португальца с аргентинцем Лионелем Месси, передают Vesti.kz.

Напомним, что у Руни и Роналду случился конфликт на ЧМ-2006 во время матча сборных Англии и Португалии, когда оба выступали за "Манчестер Юнайтед". Позднее отношения бывших партнеров стали еще хуже после заявлений Уэйна о Криштиану в интервью.

"Люди думают, что я ненавижу его. Я его люблю. Я считаю, что он абсолютный гений, то, что он делает, просто невообразимо. Я люблю Криштиану, и мне нравилось играть с ним. Думаю, люди даже не догадываются, насколько мы были близки. Думаю, что только потому, что я сказал, что Месси лучше Роналду, люди думают, что мне не нравится Криштиану. Я люблю и Месси, мне нравится смотреть за его игрой – и только поэтому я так сказал. Потому что, мне кажется, Месси был немного лучше в плане игры, взаимодействия с партнерами и тому подобного. Роналду – убийца [на поле]. Люди думают, что раз я сказал, что Месси лучше Роналду, то Криштиану мне не нравится и я говорю о нем свысока", – сказал Руни в подкасте бывшего защитника и капитана "МЮ" Рио Фердинанда.

Напомним, Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", тогда как у Месси рекордные восемь наград.