Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду готов покинуть клуб уже в следующее трансферное окно, сообщает корреспондент Vesti.kz со ссылкой на Manchester Evening News. Летом футболист не смог найти себе новый клуб.

Зимой нападающий может попытаться вновь форсировать трансфер из "Манчестер Юнайтед" - запрос на трансфер он не отзывал.

Однако "МЮ" не может рассчитывать на Антони Марсьяля и Маркуса Рэшфорда в долгосрочной перспективе, так как француз травматичен, а англичанин нестабилен. В связи с этим британский клуб постарается сделать все, чтобы удержать Роналду зимой.

Как отмечается, тренер Эрик тен Хаг хочет, чтобы "МЮ" приобрел нападающего на долгосрочную перспективу, который гарантированно забивал бы минимум по 15 голов за сезон.

В этом сезоне Роналду забил один гол в матче второго тура Лиги Европы против молдавского "Шерифа", а сегодня, 27 сентября, может сыграть за Португалию в Лиге Европы.