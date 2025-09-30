Англия
"Реалу" сообщили плохие новости перед матчем с "Кайратом"

Мадридский "Реал" получил неприятный удар на трансферном рынке перед выездной встречей с алматинским "Кайратом", передают Vesti.kz.

Как стало известно, центральный защитник сборной Франции Вильям Салиба продлил контракт с лондонским "Арсеналом".

Испанская пресса ранее сообщала, что "сливочные" планировали подписать француза летом следующего года, когда у него истекал действующий договор с "канонирами". Такой подход уже приносил "Реалу" успех: в 2024 году клуб бесплатно заполучил Килиана Мбаппе, а летом нынешнего года — Трента Александера-Арнольда. Однако с Салиба проверенная схема дала сбой — футболист остаётся в Лондоне до 2030 года.

Салиба защищает цвета "Арсенала" с 2019 года. По данным портала Transfermarkt, рыночная стоимость 24-летнего игрока составляет 80 миллионов. В нынешнем розыгрыше АПЛ он уже провёл четыре матча, а также отметился одной результативной передачей в поединке Кубка английской лиги.

Напомним, сегодня, 30 августа, "Реал" сыграет с "Кайратом" в Алматы. Матч второго тура Лиги чемпионов пройдёт на стадионе "Центральный" и начнётся в 21:45 по времени столицы. Прямая трансляция доступна по ссылке.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 6 5 0 1 12-7 15
2 Арсенал 6 4 1 1 12-3 13
3 Кристал Пэлас 6 3 3 0 8-3 12
4 Тоттенхэм Хотспур 6 3 2 1 11-4 11
5 Сандерленд 6 3 2 1 7-4 11
6 Борнмут 6 3 2 1 8-7 11
7 Манчестер Сити 6 3 1 2 14-6 10
8 Челси 6 2 2 2 11-8 8
9 Эвертон 6 2 2 2 7-6 8
10 Брайтон энд Хов Альбион 6 2 2 2 9-9 8
11 Фулхэм 6 2 2 2 7-8 8
12 Лидс Юнайтед 6 2 2 2 6-9 8
13 Брентфорд 6 2 1 3 9-11 7
14 Манчестер Юнайтед 6 2 1 3 7-11 7
15 Ньюкасл Юнайтед 6 1 3 2 4-5 6
16 Астон Вилла 6 1 3 2 4-6 6
17 Ноттингем Форест 6 1 2 3 5-10 5
18 Бернли 6 1 1 4 6-13 4
19 Вест Хэм Юнайтед 6 1 1 4 6-14 4
20 Вулверхэмптон Уондерерс 6 0 1 5 4-13 1

