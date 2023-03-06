Руководство английского "Ливерпуля" намерено провести летом кадровые перестановки, сообщают Vesti.kz.

По информации журналиста Фабрицио Романо, покинуть команду на правах свободного агента может полузащитник Наби Кейта – в клубе оценивают шансы на такой сценарий высоко. Также из "Ливерпуля" бесплатно уйдет хавбек Алекс Окслейд-Чемберлен.

Полузащитник Джеймс Милнер примет решение о будущем в конце сезона. Кроме того, "Ливерпуль" не станет выкупать Артура у "Ювентуса" – бразилец вернется в итальянский клуб.

Ожидается, что состав "Ливерпуля" летом пополнят три-пять новых игроков.

Накануне в матче 26-го тура английской премьер-лиги "Ливерпуль" дома разгромил "Манчестер Юнайтед" со счетом 7:0.

"Ливерпуль" находится на пятой строчке турнирной таблицы АПЛ, набрав 42 очка. Лидирует "Арсенал" (63), а "Юнайтед" (49) идет третьим.