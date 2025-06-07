Стало известно об усилении состава "Манчестер Сити" в летнее трансферное окно, передают Vesti.kz.

По информации инсайдера Фабрицио Романо, Раян Аит-Нури успешно прошел медицинское обследование в статусе игрока "Манчестер Сити". Следующий шаг - подписание пятилетнего контракта.



Последним клубом Аит-Нури был "Вулверхэмптон", который приобрел его в 2021 году у "Анже" за 11,1 миллиона евро. С 2023 года он начал выступать за сборную Алжира, тогда как ранее играл за молодежные сборные Франции.

В сезоне-2024/25 Раян провел 37 матчей в АПЛ, забил 4 гола и отдал 7 результативных передач.