"Ноттингем Форест" одержал победу над "Манчестер Юнайтед" в 30-м туре чемпионата Англии по футболу, передают Vesti.kz.

Встреча на "Сити Граунд" завершилась со счетом 1:0, а решающий гол на 5-й минуте забил Энтони Эланга.

Стоит отметить, что после пропущенного мяча подопечные Рубена Аморима завладели инициативой на поле, однако вплоть до финального свистка так и не сумели найти ключи к воротам Матца Селса.

Благодаря этому успеху "Ноттингем Форест" набрал 57 очков и продолжает находиться на третьем месте в таблице АПЛ, удерживая комфортный отрыв от преследователей, а "Манчестер Юнайтед" занимает 13-е место, имея в активе 37 баллов.

5 апреля "Ноттингем Форест" отправится в гости к "Астон Вилле", а на следующий день "Манчестер Юнайтед" примет на своем поле "Манчестер Сити".