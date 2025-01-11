Окончательная цена узбекистанского защитника Абдукодира Хусанова за трансфер из французского "Ланса" в "Манчестер Сити" была установлена под влиянием экс-агента Криштиану Роналду Жорже Мендеша, передает Vesti.kz со ссылкой на UPL.uz.

Месяц назад "Ланс" просил за узбекистанского игрока 20 миллионов евро. Однако позже в сделку вмешался Мендеш, который ранее представлял интересы Роналду. После данного вмешательства, стоимость трансфера выросла в два раза.

При этом "Ланс" также получит бонусы. Ряд СМИ сообщают, что Мендеш также не останется без денежного вознаграждения. Известный футбольный агент получит свою комиссию за переход. Сумма комиссии может составить несколько миллионов евро.

В случае перехода в "Манчестер Сити" Хусанов станет первым узбекистанским футболистом в истории, выступающим в английской премьер-лиге.