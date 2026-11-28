Сегодня, 28 ноября, в 18-м туре английского Чемпионшипа лондонский "Миллуол" примет на своём поле "Бёрнли". Корреспондент Vesti.kz рассказывает о прямой трансляции матча клуба Дастана Сатпаева.

Казахстанский нападающий продолжает восстанавливаться от травмы на базе "Челси" в Лондоне, поэтому не примет участие в игре. Однако не исключено, что Сатпаев посетит эту игру, ведь она пройдёт в столице.



Игра между командами начнётся в 20:00 по казахстанскому времени. "Миллуол" занимает 18-е место в таблице с 18-ю очками, проиграв четыре матча подряд, а "Бёрнли" идёт на серии из восьми встреч без побед - они на предпоследнем 23-м месте с 11-ю очками.

Прямая трансляция этой игры будет доступна по этой ссылке ближе к стартовому свистку.

Стоит отметить, что по итогам сегодняшнего игрового дня клуб Сатпаева имеет риск упасть на последнее место в турнирной таблице. Это случится, если "Бёрнли" не обыграет "Миллуол", а "Дерби Каунти" одолеет "Уотфорд" в параллельной игре.

"Челси" потерпел третье поражение подряд в АПЛ