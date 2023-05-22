Представитель АПЛ впервые в своей истории вышел в еврокубки

"Брайтон" на своем поле обыграл "Саутгемптон" (3:1) в рамках 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

После этого успеха команда Роберто Де Дзерби, имея в своем активе 61 балл, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, тем самым гарантировав себе место в еврокубковой зоне.

В следующем сезоне "Брайтон" сыграет в Лиге Европы или в Лиге конференций. Это первый выход в еврокубки за всю историю команды.

При этом футболистам Де Дзерби осталось провести еще две игры в чемпионате.