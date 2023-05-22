Представитель АПЛ впервые в своей истории вышел в еврокубки

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 08:28
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"Брайтон" на своем поле обыграл "Саутгемптон" (3:1) в рамках 37-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщают Vesti.kz.

После этого успеха команда Роберто Де Дзерби, имея в своем активе 61 балл, расположилась на шестой строчке в турнирной таблице АПЛ, тем самым гарантировав себе место в еврокубковой зоне.

В следующем сезоне "Брайтон" сыграет в Лиге Европы или в Лиге конференций. Это первый выход в еврокубки за всю историю команды.

При этом футболистам Де Дзерби осталось провести еще две игры в чемпионате.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 36 28 4 4 93-31 88
2 Арсенал 37 25 6 6 83-43 81
3 Ньюкасл Юнайтед 36 19 12 5 67-32 69
4 Манчестер Юнайтед 36 21 6 9 52-41 69
5 Ливерпуль 37 19 9 9 71-43 66
6 Брайтон энд Хов Альбион 36 18 7 11 70-50 61
7 Астон Вилла 37 17 7 13 49-45 58
8 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 37 15 7 15 54-51 52
11 Кристал Пэлас 37 11 11 15 39-48 44
12 Челси 36 11 10 15 36-42 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 37 11 8 18 31-53 41
14 Вест Хэм Юнайтед 37 11 7 19 41-53 40
15 Борнмут 37 11 6 20 37-70 39
16 Ноттингем Форест 37 9 10 18 37-67 37
17 Эвертон 37 7 12 18 33-57 33
18 Лидс Юнайтед 37 7 10 20 47-74 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 37 6 6 25 32-69 24

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Метки:
АПЛ
Новости
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