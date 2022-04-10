Полиция расследует инцидент с Роналду, разбившим телефон фаната

Полиция Мерсисайда расследует эпизод с футболистом "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду, выбившим из рук болельщика телефон, сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на Liverpool Echo.

Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ"

В субботу "Манчестер Юнайтед" проиграл в гостях "Эвертону" со счетом 0:1. После игры раздосадованный после поражения Роналду, который шел в подтрибунное помещение, ударил рукой по телефону, протянутому болельщиком. Позднее сам футболист принес извинения, а также пригласил болельщика на матч на "Олд Траффорд", домашний стадион его команды.

"Мы можем подтвердить, что поддерживаем связь с футбольными клубами "Манчестер Юнайтед" и "Эвертон" после сообщений о предполагаемом нападении после их матча. Когда игроки покидали поле в 14:30 по местному времени, поступило сообщение о том, что один из членов команды гостей напал на мальчика. В настоящее время проводится расследование. Офицеры работают совместно с футбольным клубом "Эвертон" над просмотром записей с камер видеонаблюдения, проводятся допросы свидетелей, чтобы установить, имело ли место правонарушение", - говорится в заявлении полиции.

"Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице чемпионата Англии, набрав 51 очко. 37-летний португалец в текущем сезоне провел за команду 32 матча, в которых забил 18 голов.

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