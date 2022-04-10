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Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ"

Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ"
©Reuters
Новости спорта Футбол Англия

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду влип в скандал после матча 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Матч ТВ", "МЮ" проиграл кризисному "Эвертону" (0:1). У португальца матч не задался. Еще и в кровь разбили голень.

А после свистка фанаты на "Гудисон Парк" освистывали и насмехались. Роналду не сдержался, уходя в раздевалку. В одной руке нес щиток (второй остался на здоровой ноге), а другой выбил у болельщика телефон, который звонко упал и сломался. В итоге на Криштиану обрушились в соцсетях.

"МЮ" осведомлен о случившемся и расследует инцидент, сообщил журналист Sky Sports.

Позже футболист принес извинения за свое поведение:

"Очень тяжело справляться с эмоциями в такие трудные моменты, как тот, с которым мы столкнулись. Тем не менее мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая ценит красивую игру.

Я хочу извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на "Олд Траффорд" в знак честной игры и спортивного поведения".

Следующую игру "МЮ" проведет на своем поле против "Норвича" 16 апреля, а на следующий день "Эвертон" дома сыграет с "Кристал Пэлас".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2021/22"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 30 23 4 3 70-18 73
2 Ливерпуль 30 22 6 2 77-20 72
3 Челси 30 18 8 4 64-23 62
4 Тоттенхэм Хотспур 31 18 3 10 56-37 57
5 Арсенал 30 17 3 10 45-36 54
6 Вест Хэм Юнайтед 31 15 6 10 51-40 51
7 Манчестер Юнайтед 31 14 9 8 49-42 51
8 Вулверхэмптон Уондерерс 32 15 4 13 33-28 49
9 Кристал Пэлас 30 8 13 9 42-38 37
10 Лестер Сити 28 10 7 11 43-47 37
11 Брайтон энд Хов Альбион 31 8 13 10 28-37 37
12 Астон Вилла 31 11 3 17 42-46 36
13 Саутгемптон 31 8 12 11 37-52 36
14 Ньюкасл 31 8 10 13 34-54 34
15 Брентфорд 31 9 6 16 37-48 33
16 Лидс Юнайтед 32 8 9 15 38-68 33
17 Эвертон 30 8 4 18 33-52 28
18 Бернли 29 4 12 13 25-42 24
19 Уотфорд 31 6 4 21 29-60 22
20 Норвич Сити 30 4 6 20 18-63 18

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Метки:
Роналду Криштиану АПЛ Манчестер Юнайтед

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