Роналду угодил в скандал после поражения "МЮ"

Форвард "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду влип в скандал после матча 32-го тура английской премьер-лиги (АПЛ), сообщает корреспондент Vesti.kz.

По информации "Матч ТВ", "МЮ" проиграл кризисному "Эвертону" (0:1). У португальца матч не задался. Еще и в кровь разбили голень.

А после свистка фанаты на "Гудисон Парк" освистывали и насмехались. Роналду не сдержался, уходя в раздевалку. В одной руке нес щиток (второй остался на здоровой ноге), а другой выбил у болельщика телефон, который звонко упал и сломался. В итоге на Криштиану обрушились в соцсетях.

"МЮ" осведомлен о случившемся и расследует инцидент, сообщил журналист Sky Sports.

Позже футболист принес извинения за свое поведение:

"Очень тяжело справляться с эмоциями в такие трудные моменты, как тот, с которым мы столкнулись. Тем не менее мы всегда должны проявлять уважение, терпение и подавать пример всей молодежи, которая ценит красивую игру.

Я хочу извиниться за свою вспыльчивость и, если возможно, пригласить этого болельщика посмотреть игру на "Олд Траффорд" в знак честной игры и спортивного поведения".

Следующую игру "МЮ" проведет на своем поле против "Норвича" 16 апреля, а на следующий день "Эвертон" дома сыграет с "Кристал Пэлас".

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