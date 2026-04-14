Англия
Сегодня 11:44

Победитель Лиги чемпионов решил вернуться в АПЛ

©ФК "Ливерпуль"

Полузащитник сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум, который сейчас играет за саудовский "Аль-Иттифак", может вернуться в Европу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

35-летний хавбек заявил о желании продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), где ранее выступал за "Ньюкасл" и "Ливерпуль".

Срок действующего контракта Вейналдума с саудовским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. В "Аль-Иттифаке" он провёл последние три сезона, в нынешнем — забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Вейналдум провёл в "Ливерпуля" пять сезонов, выиграв с мерсисайдцами АПЛ и Лигу чемпионов, а летом 2021 отправился свободным агентом в "Пари Сен-Жермен".

Вейналдум - бронзовый призёр чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2024 в составе сборной Нидерландов.


Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

