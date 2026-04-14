Победитель Лиги чемпионов решил вернуться в АПЛ

Полузащитник сборной Нидерландов Джоржиньо Вейналдум, который сейчас играет за саудовский "Аль-Иттифак", может вернуться в Европу, сообщают Vesti.kz со ссылкой на Sky Sports.

35-летний хавбек заявил о желании продолжить карьеру в английской премьер-лиге (АПЛ), где ранее выступал за "Ньюкасл" и "Ливерпуль".

Срок действующего контракта Вейналдума с саудовским клубом истекает по окончании нынешнего сезона. В "Аль-Иттифаке" он провёл последние три сезона, в нынешнем — забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Напомним, Вейналдум провёл в "Ливерпуля" пять сезонов, выиграв с мерсисайдцами АПЛ и Лигу чемпионов, а летом 2021 отправился свободным агентом в "Пари Сен-Жермен".

Вейналдум - бронзовый призёр чемпионата мира 2014 и чемпионата Европы 2024 в составе сборной Нидерландов.



