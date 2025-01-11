Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо объявил о трансфере 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" в "Манчестер Сити". В скором времени игрок пройдет медобследование, передают Vesti.kz.

По сообщениям Романо - сделка уже состоялась, остались лишь маленькие детали.

"Абдукодир Хусанов в "Манчестер Сити", вот так! Сделка заключена на сумму 40 миллионов евро плюс дополнительные расходы. "Ланс" принял предложение и одобрил медобследование, которое пройдет в ближайшие дни. Контракт до июня 2029 года плюс опция продления еще на сезон.

Хусанов станет первым узбекским игроком, выступающим в АПЛ. "Манчестер Сити" начал переговоры с "Лансом" в конце декабря... и сегодня сделка состоялась.

Следующий шаг клуба: медобследование Хусанова в качестве нового центрального защитника, дело сделано", - пишет Романо в своем X-аккаунте.