Англия
Сегодня 09:05

Первый узбек в АПЛ! Объявлено о переходе защитника в "Манчестер Сити"

©ФК "Ланс"

Известный футбольный инсайдер Фабрицио Романо объявил о трансфере 20-летнего защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанова из французского "Ланса" в "Манчестер Сити". В скором времени игрок пройдет медобследование, передают Vesti.kz.

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По сообщениям Романо - сделка уже состоялась, остались лишь маленькие детали.

"Абдукодир Хусанов в "Манчестер Сити", вот так! Сделка заключена на сумму 40 миллионов евро плюс дополнительные расходы. "Ланс" принял предложение и одобрил медобследование, которое пройдет в ближайшие дни. Контракт до июня 2029 года плюс опция продления еще на сезон.

Хусанов станет первым узбекским игроком, выступающим в АПЛ. "Манчестер Сити" начал переговоры с "Лансом" в конце декабря... и сегодня сделка состоялась.

Следующий шаг клуба: медобследование Хусанова в качестве нового центрального защитника, дело сделано", - пишет Романо в своем X-аккаунте.

Отметим, что Хусанов играл за "Ланс" с лета 2023 года. До этого он выступал за "Энергетик-БГУ" в Беларуси и "Бунедкор" в Узбекистане. На его счету 18 матчей за национальную сборную своей страны.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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