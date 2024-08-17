Первый тур АПЛ: гол новичка принес победу "МЮ"

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Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 07:35
©ФК "Манчестер Юнайтед"

В Англии стартовал новый розыгрыш английской премьер-лиги (АПЛ). На своем поле "Манчестер Юнайтед" принимал гостей из "Фулхэма", передают Vesti.kz.

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Встреча между командами завершилась минимальной победой хозяев со счетом 1:0. Гол на свой счет записал новичок манкунианцев Джошуа Зиркзее. На 61-й минуте он вышел на замену, а на 87-й отличился с передачи Алехандро Гарначо.

Это был единственный пятничный матч в первом туре АПЛ. Таким образом красные дьяволы сразу же вырвались в лидеры с тремя набранными баллами.

Отметим, что 22-летний нападающий Зиркзее перешел в "Юнайтед" этим летом из итальянской "Болоньи" за 42,5 миллиона евро. Это был его первый официальный матч за команду.

Метки:
Футбол АПЛ Манчестер Юнайтед

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