Англия
Сегодня 12:10

Официально: Лэмпард вернул "Ковентри Сити" в АПЛ спустя 25 лет

Фрэнк Лэмпард. Фото: ФК "Ковентри Сити"©

В 43-м туре английского чемпионшипа "Ковентри Сити" сыграл на выезде вничью с "Блэкберном". Этот результат обеспечил команде возвращение в премьер-лигу (АПЛ) спустя 25 лет, сообщает корреспондент Vesti.kz.

На 54-й минуте Рея Морисита вывел "Блэкберн" вперёд на 54-й минуте, а на 84-й Бобби Томас спас "Ковентри" от поражения и стал автором триумфального для клуба гола - 1:1.


Теперь "Ковентри Сити", который тренирует Фрэнк Лэмпард, набрал 86 очков и стал недосягаемым для команд, занимающих места не выше третьего. Из Чемпионшипа в АПЛ две лучшие команды выходят напрямую, а ещё четыре клуба затем участвуют в плей-офф за одну вакантную путёвку.

Также "Ковентри" близок к чемпионству, так как команда опережает "Ипсвич Таун" (75) на 11 пунктов, хотя у конкурентов есть два матча в запасе. 

Последний раз клуб выступал в АПЛ в сезоне 2000/01, когда занял 19-е место в чемпионате и вылетел в чемпионшип. Их лучшая позиция в высшем дивизионе - 11-е место в кампании 1993/94.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2025/26"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 32 21 7 4 62-24 70
2 Манчестер Сити 31 19 7 5 63-28 64
3 Манчестер Юнайтед 32 15 10 7 57-45 55
4 Астон Вилла 32 16 7 9 43-38 55
5 Ливерпуль 32 15 7 10 52-42 52
6 Челси 32 13 9 10 53-41 48
7 Брентфорд 32 13 8 11 48-44 47
8 Эвертон 32 13 8 11 39-37 47
9 Брайтон энд Хов Альбион 32 12 10 10 43-37 46
10 Сандерленд 32 12 10 10 33-36 46
11 Борнмут 32 10 15 7 48-49 45
12 Фулхэм 32 13 5 14 43-46 44
13 Кристал Пэлас 31 11 9 11 35-36 42
14 Ньюкасл Юнайтед 32 12 6 14 45-47 42
15 Лидс Юнайтед 32 8 12 12 39-49 36
16 Ноттингем Форест 32 8 9 15 32-44 33
17 Вест Хэм Юнайтед 32 8 8 16 40-57 32
18 Тоттенхэм Хотспур 32 7 9 16 40-51 30
19 Бернли 32 4 8 20 33-63 20
20 Вулверхэмптон Уондерерс 32 3 8 21 24-58 17

Перейти на страницу турнирной таблицы →