Один из грандов Ла Лиги обратил внимание на Салаха

"Барселона" обратила внимание на 32-летнего вингера "Ливерпуля" Мохамеда Салаха, сообщают Vesti.kz.

По информации Sport.es каталонский пристально наблюдает за ситуацией вокруг египтянина, чей контракт с клубом истекает следующим летом.

По данным источника, Салах рассматривает возможность смены клуба и проявляет интерес к проекту "Барселоны".

В текущем сезоне Салах уже провел 15 матчей за "Ливерпуль", в которых забил девять голов и отдал семь результативных передач. Его рыночная стоимость, согласно Transfermarkt, оценивается в 55 миллионов евро.

Салах представляет "Ливерпуль" с 2017 года. Также в его карьере были итальянские "Рома" и "Фиорентина", английский "Челси", швейцарский "Базель" и египетский "Мокавлун".

Ранее ходили слухи о его возможном переезде в чемпионат Саудовской Аравии.