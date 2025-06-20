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Объявлен трансфер игрока за 125 миллионов: он отказал "Реалу", "Ман Сити" и "Баварии"

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"Ливерпуль" объявил о переходе немецкого полузащитника Флориана Вирца из "Байера", передают Vesti.kz.

Контракт с футболистом рассчитан на долгосрочный срок. Игрок успешно прошел медосмотр и согласовал личные условия. Его трансфер стал одним из самых заметных ходов нового главного тренера "красных" Арне Слота в межсезонье. В клубе он вновь сыграет с бывшим партнером по "Байеру" Джереми Фримпонгом.

"Я очень рад и горд. Хотелось чего-то нового - попробовать силы в премьер-лиге. Надеюсь, покажу себя с лучшей стороны. Многие игроки говорили мне, что английский футбол мне подойдет, и я жду своего первого матча с нетерпением", - признался Вирц в интервью клубной пресс-службе.

Флориан Вирц дебютировал за "Байер" в 2020 году в возрасте 17 лет, быстро став ключевым игроком леверкузенцев. Он также провел 31 матч за сборную Германии и забил семь голов, включая два мяча на Евро-2024. В сезоне-2023/24 Вирц помог "Байеру" оформить "золотой дубль" - победу в чемпионате и Кубке Германии, а также выйти в финал Лиги Европы.

Его официальная презентация и номер в "Ливерпуле" будут объявлены позже.

По данным Transfermarkt, английскому клубу игрок обойдется в 125 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист отказал "Реалу", "Манчестер Сити" и "Баварии" ради перехода в "Ливерпуль".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 38 25 9 4 86-41 84
2 Арсенал 38 20 14 4 69-34 74
3 Манчестер Сити 38 21 8 9 72-44 71
4 Челси 38 20 9 9 64-43 69
5 Ньюкасл Юнайтед 38 20 6 12 68-47 66
6 Астон Вилла 38 19 9 10 58-51 66
7 Ноттингем Форест 38 19 8 11 58-46 65
8 Брайтон энд Хов Альбион 38 16 13 9 66-59 61
9 Борнмут 38 15 11 12 58-46 56
10 Брентфорд 38 16 8 14 66-57 56
11 Фулхэм 38 15 9 14 54-54 54
12 Кристал Пэлас 38 13 14 11 51-51 53
13 Эвертон 38 11 15 12 42-44 48
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 10 17 46-62 43
15 Манчестер Юнайтед 38 11 9 18 44-54 42
16 Вулверхэмптон Уондерерс 38 12 6 20 54-69 42
17 Тоттенхэм Хотспур 38 11 5 22 64-65 38
18 Лестер Сити 38 6 7 25 33-80 25
19 Ипсвич 38 4 10 24 36-82 22
20 Саутгемптон 38 2 6 30 26-86 12

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