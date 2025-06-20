"Ливерпуль" объявил о переходе немецкого полузащитника Флориана Вирца из "Байера", передают Vesti.kz.

Контракт с футболистом рассчитан на долгосрочный срок. Игрок успешно прошел медосмотр и согласовал личные условия. Его трансфер стал одним из самых заметных ходов нового главного тренера "красных" Арне Слота в межсезонье. В клубе он вновь сыграет с бывшим партнером по "Байеру" Джереми Фримпонгом.

"Я очень рад и горд. Хотелось чего-то нового - попробовать силы в премьер-лиге. Надеюсь, покажу себя с лучшей стороны. Многие игроки говорили мне, что английский футбол мне подойдет, и я жду своего первого матча с нетерпением", - признался Вирц в интервью клубной пресс-службе.

Флориан Вирц дебютировал за "Байер" в 2020 году в возрасте 17 лет, быстро став ключевым игроком леверкузенцев. Он также провел 31 матч за сборную Германии и забил семь голов, включая два мяча на Евро-2024. В сезоне-2023/24 Вирц помог "Байеру" оформить "золотой дубль" - победу в чемпионате и Кубке Германии, а также выйти в финал Лиги Европы.

Его официальная презентация и номер в "Ливерпуле" будут объявлены позже.

По данным Transfermarkt, английскому клубу игрок обойдется в 125 миллионов евро.

Ранее сообщалось, что футболист отказал "Реалу", "Манчестер Сити" и "Баварии" ради перехода в "Ливерпуль".