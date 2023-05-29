Обнародована сумма призовых "Манчестер Сити" за победу в АПЛ. Это рекорд

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 10:06
©ФК "Манчестер Сити"

Стало известно, сколько получит "Манчестер Сити" в этом сезоне за победу в чемпионате Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, призовые горожан составят около 166 миллионов фунтов. В эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

Отмечается, что это рекордные призовые для победителя в истории АПЛ. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы заработала 153 миллиона фунтов.

Источник также сообщает, что 20 клубов лиги суммарно получат около 2,7 миллиарда фунтов стерлингов по итогам нынешнего сезона.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 38 28 5 5 94-33 89
2 Арсенал 38 26 6 6 88-43 84
3 Манчестер Юнайтед 38 23 6 9 58-43 75
4 Ньюкасл Юнайтед 38 19 14 5 68-33 71
5 Ливерпуль 38 19 10 9 75-47 67
6 Брайтон энд Хов Альбион 38 18 8 12 72-53 62
7 Астон Вилла 38 18 7 13 51-46 61
8 Тоттенхэм Хотспур 38 18 6 14 70-63 60
9 Брентфорд 38 15 14 9 58-46 59
10 Фулхэм 38 15 7 16 55-53 52
11 Кристал Пэлас 38 11 12 15 40-49 45
12 Челси 38 11 11 16 38-47 44
13 Вулверхэмптон Уондерерс 38 11 8 19 31-58 41
14 Вест Хэм Юнайтед 38 11 7 20 42-55 40
15 Борнмут 38 11 6 21 37-71 39
16 Ноттингем Форест 38 9 11 18 38-68 38
17 Эвертон 38 8 12 18 34-57 36
18 Лестер Сити 38 9 7 22 51-68 34
19 Лидс Юнайтед 38 7 10 21 48-78 31
20 Саутгемптон 38 6 7 25 36-73 25

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Метки:
Манчестер Сити АПЛ

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