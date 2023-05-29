Стало известно, сколько получит "Манчестер Сити" в этом сезоне за победу в чемпионате Англии по футболу, сообщают Vesti.kz.

По информации Daily Mail, призовые горожан составят около 166 миллионов фунтов. В эту сумму входит доля от местных и зарубежных телевизионных контрактов, сумма за итоговую позицию команды в турнирной таблице, доля от коммерческой прибыли лиги и бонус за регулярное появление в прямом эфире на телевидении Великобритании.

Отмечается, что это рекордные призовые для победителя в истории АПЛ. В прошлом сезоне команда Хосепа Гвардиолы заработала 153 миллиона фунтов.

Источник также сообщает, что 20 клубов лиги суммарно получат около 2,7 миллиарда фунтов стерлингов по итогам нынешнего сезона.