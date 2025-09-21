Хавбек "Манчестер Сити" Родри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Премьер-лиги против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.

Испанец признался, что команда намерена взять реванш за февральское поражение, когда "канониры" унизили "горожан" со счётом 5:1.

"Теперь мы должны отомстить "Арсеналу". Мы тогда оказались в невыгодном положении, и они этим воспользовались. И да, мы хотим почувствовать, что мы уже не та команда, которой были в феврале. Постараемся обыграть их на их стадионе", - сказал Родри Sky Sports