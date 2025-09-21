Хавбек "Манчестер Сити" Родри поделился ожиданиями от предстоящего поединка Премьер-лиги против "Арсенала", сообщают Vesti.kz.
Испанец признался, что команда намерена взять реванш за февральское поражение, когда "канониры" унизили "горожан" со счётом 5:1.
"Теперь мы должны отомстить "Арсеналу". Мы тогда оказались в невыгодном положении, и они этим воспользовались. И да, мы хотим почувствовать, что мы уже не та команда, которой были в феврале. Постараемся обыграть их на их стадионе", - сказал Родри Sky Sports
Начало матча "Арсенал" - "Манчестер Сити" запланировано на 20:30 по времени Астаны.
Отметим, что Родри является действующим обладателем "Золотого мяча".
Напомним, что "Арсенал" сыграет с алматинским "Кайратом" в рамках общего этапа Лиги чемпионов. Матч восьмого тура пройдет 28 января 2026 года.