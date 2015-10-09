Новый левый фланг для "Арсенала"? Артета лично уговаривает игрока "Реала"

Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника мадридского "Реала" Альваро Каррераса и уже вышел на контакт с его окружением, сообщают Vesti.kz.
По информации инсайдера Экрема Конура, главный тренер "канониров" Микель Артета лично обозначил интерес к игроку и пообещал ему важную роль в долгосрочном проекте клуба.
Соглашение 23-летнего испанца с "Реалом" рассчитано до 2031 года, однако интерес к нему проявляет не только "Арсенал". В борьбу за защитника также включились "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Наполи".
🇪🇸 | Manchester United, Arsenal, Juventus, and Napoli are all interested in Real Madrid’s Álvaro Carreras.— mufcytp (@mufcytp) April 21, 2026
Arsenal are pushing for the deal, with Arteta promising a bigger role.
Европейские топ-клубы рассматривают Каррераса как перспективное решение проблемы на левом фланге обороны на годы вперёд.
В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.
