Англия
Сегодня 19:10
 

Новый левый фланг для "Арсенала"? Артета лично уговаривает игрока "Реала"

Новый левый фланг для "Арсенала"? Артета лично уговаривает игрока "Реала"

Лондонский "Арсенал" нацелился на защитника мадридского "Реала" Альваро Каррераса и уже вышел на контакт с его окружением, сообщают Vesti.kz.

По информации инсайдера Экрема Конура, главный тренер "канониров" Микель Артета лично обозначил интерес к игроку и пообещал ему важную роль в долгосрочном проекте клуба.

Соглашение 23-летнего испанца с "Реалом" рассчитано до 2031 года, однако интерес к нему проявляет не только "Арсенал". В борьбу за защитника также включились "Манчестер Юнайтед", "Ювентус" и "Наполи".

Европейские топ-клубы рассматривают Каррераса как перспективное решение проблемы на левом фланге обороны на годы вперёд.

В нынешнем сезоне футболист провёл 37 матчей во всех турнирах, отметившись двумя голами и двумя результативными передачами. По данным Transfermarkt, его рыночная стоимость оценивается в 60 миллионов евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Реклама

Живи спортом!