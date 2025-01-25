Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола назвал защитника, который является самым жестким и быстрым в период его работы в английском клубе, передают Vesti.kz.

По мнению испанского тренера им является Кайл Уокер, который на днях решил перейти в "Милан".

"Кайл Уокер решил уйти… Самый жесткий, быстрый, сильный защитник из всех, кто у нас был, принял решение покинуть клуб", — приводит слова Гвардиолы известный инсайдер и журналист Фабрицио Романо.

Отметим, что трансфер Уокера в "Милан" оформлен не как полноценный трансфер, а аренда до конца нынешнего сезона без обязательного выкупа.

Ранее "Манчестер Сити" в зимнее трансферное окно подписал двух игроков в оборону: защитника сборной Узбекистана Абдукодира Хусанов и бразильца Витора Рейса.