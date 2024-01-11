"Ливерпуль" одержал волевую победу "Фулхэмом" в первом полуфинальном матче Кубка английской лиги, сообщают Vesti.kz.

Встреча команд прошла на стадионе "Энфилд" в Ливерпуле и закончилась со счетом 2:1 в пользу хозяев. При этом "мерсисайдцы" уступали в счете до 68-й минуты, но сумели переломить ход игры за три минуты.

У победителей голы забили Кертис Джонс (68-я минута) и Коди Гакпо (71-я). В составе гостей отличился Виллиан (19-я).

Ответная встреча пройдет 24 января на поле "Фулхэма". Ранее в другой полуфинальной паре лондонский "Челси" на выезде уступил "Мидлсбро" со счетом 0:1.