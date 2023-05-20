Неожиданным исходом завершился матч в АПЛ

Новости спорта Футбол Англия
Сегодня 20:00
©twitter.com/SpursOfficial

"Тоттенхэм" неожиданно уступил "Брентфорду" в 37-м туре английской премьер-лиги (АПЛ). Встреча прошла в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм Хотспур" и завершилась со счетом 3:1 в пользу гостей, сообщают Vesti.kz.

Первыми успеха добились хозяева поля усилиями своего лидера Харри Кейна на 8-й минуте. На это гости ответили дублем Брайана Мбеумо (50-я, 62-я) и точным ударом Йоана Висса (88-я).

После этой неудачи "Тоттенхэм" с 57 очками расположился на седьмом месте и рискует остаться без еврокубков, тогда как "Брентфорд" набрал 56 баллов и закрепился на девятой позиции в турнирной таблице.

В следующем туре, 28 мая, "Тоттенхэм" на выезде встретится с "Лидсом", а "Брентфорд" на своем поле сыграет с "Манчестер Сити".

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2022/23"

Участник И В Н П М О
1 Манчестер Сити 35 27 4 4 92-31 85
2 Арсенал 36 25 6 5 83-42 81
3 Ньюкасл Юнайтед 36 19 12 5 67-32 69
4 Манчестер Юнайтед 35 20 6 9 51-41 66
5 Ливерпуль 36 19 8 9 70-42 65
6 Брайтон энд Хов Альбион 35 17 7 11 67-49 58
7 Тоттенхэм Хотспур 37 17 6 14 66-62 57
8 Астон Вилла 36 17 6 13 48-44 57
9 Брентфорд 37 14 14 9 57-46 56
10 Фулхэм 36 15 6 15 52-49 51
11 Челси 35 11 10 14 36-41 43
12 Кристал Пэлас 36 11 10 15 37-46 43
13 Вулверхэмптон Уондерерс 36 11 7 18 30-52 40
14 Борнмут 36 11 6 19 37-69 39
15 Вест Хэм Юнайтед 36 10 7 19 38-52 37
16 Ноттингем Форест 36 8 10 18 36-67 34
17 Эвертон 36 7 11 18 32-56 32
18 Лидс Юнайтед 36 7 10 19 46-71 31
19 Лестер Сити 36 8 6 22 49-67 30
20 Саутгемптон 36 6 6 24 31-66 24

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Метки:
АПЛ Тоттенхэм

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