"Челси" все еще не потерял интерес к вингеру "Манчестер Сити" Рахиму Стерлингу. Об этом сообщил известный инсайдер Фабрицио Романо в своем твиттере.

Отмечается, что прямых переговоров между клубами по поводу 27-летнего игрока сборной Англии пока не было.

Трансфер Стерлинга зависит в том числе от возможных переходов Ромелу Лукаку и Усмана Дембеле.