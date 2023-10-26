Названы самые дорогие футбольные лиги мира

Авторитетный портал Transfermarkt назвал самые дорогие футбольные лиги в мире, сообщают Vesti.kz.
Список возглавила английская премьер-лига (АПЛ), общая стоимость клубов которой оценивается в 11,04 миллиарда евро. Также в тройку попали испанская Ла Лига (4,77 миллиарда) и итальянская Серия А (4,71 миллиарда).
Далее в рейтинге расположились: чемпионаты Германии, Франции, Бразилии, Португалии, США, Турции и Саудовской Аравии.
Топ-10 самых дорогих футбольных лиг в мире:
1. Премьер-лига (Англия) - 11,04 миллиарда евро.
2. Ла Лига (Испания) - 4,77 млрд.
3. Серия А (Италия) - 4,71 млрд.
4. Бундеслига (Германия) - 4,31 млрд.
5. Лига 1 (Франция) - 3,68 млрд.
6. Серия А (Бразилия) - 1,44 млрд.
7. Примейра (Португалия) - 1,35 млрд.
8. МЛС (США) — 1,27 млрд.
9. Суперлига (Турция) - 1,15 млрд.
10. Про-Лига (Саудовская Аравия) - 1,07 млрд.
Ранее Transfermarkt представил сборную самых дорогих футболистов в мире.
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