Названы кандидаты на пост главного тренера "Манчестер Юнайтед"

Руководство "Манчестер Юнайтед" приступило к поиску нового главного тренера, передают Vesti.kz.

По информации Independent, после увольнения Рубена Аморима с поста главного тренера основным кандидатом на вакантную должность в клубе считается Оливер Гласнер, который в настоящее время возглавляет "Кристал Пэлас".

В Манчестере высоко оценивают работу австрийского специалиста в АПЛ и считают, что его подход и стиль могут лучше соответствовать текущим задачам команды. Именно Гласнер на данный момент рассматривается как наиболее предпочтительный вариант для перезапуска проекта.

Есть ещё кандидаты

При этом список кандидатов не ограничивается одной фамилией. Помимо Гласнера, в "Юнайтед" рассматривают кандидатуры Кирана Маккенны, успешно работающего с "Ипсвич Таун", а также Энцо Марески, ранее возглавлявшего "Челси".

Еще одним возможным вариантом называется Юлиан Нагельсманн, ныне работающий со сборной Германии. Его кандидатура обсуждается не случайно, а все потому что спортивный директор "Манчестер Юнайтед" Кристофер Вивелл хорошо знаком с методами работы Нагельсманна и высоко их оценивает.

Окончательное решение по новому главному тренеру пока не принято, однако в клубе ясно дают понять, что хотят как можно быстрее определить направление развития команды и выбрать специалиста, способного стабилизировать результаты и вернуть "Юнайтед" в борьбу за ведущие позиции.

Сенсацией завершился выездной матч "Манчестер Юнайтед" в АПЛ

Ранее сообщалось, что "Манчестер Юнайтед" готовит предложение в размере 200 миллионов евро за лидера "Реала".

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!