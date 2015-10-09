Бокс MMA Футбол Хоккей Теннис Lifestyle Другие 1XBET - ставки на спорт
Матч-центр Видео Галерея Опросы Вакансии Рекламодателям
Редакция +7 (700) 3 888 188
Реклама +7 (777) 001 44 99
Мы в соцсетях:
1XBET - ставки на спорт |

Реклама

Испания
Сегодня 09:55
 

"Манчестер Юнайтед" предложит 200 миллионов евро за лидера "Реала"

  Комментарии

Поделиться
"Манчестер Юнайтед" предложит 200 миллионов евро за лидера "Реала" ©instagram.com/judebellingham

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Англии Джуду Беллингему.

Поделиться

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Англии Джуду Беллингему.

По информации OK Diario, английский клуб готовит официальное предложение "сливочным" и рассматривает возможность подписания 22-летнего футболиста летом 2026 года. Отмечается, что "МЮ" готов заплатить за трансфер Беллингема около 200 млн евро.

При этом сам игрок, как утверждается, не форсирует уход из "Королевского клуба" и на данный момент не рассматривает переход как приоритетный вариант.

Беллингем выступает за "Реал" с лета 2025 года, а его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029-го. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 160 млн евро.

Ещё больше спортивных новостей в наших социальных сетях. Подписывайтесь на наш Instagram и Telegram!

Чемпионат Италии 2025/26   •   Италия, Бергамо   •   Регулярный чемпионат, мужчины
29 декабря 00:45   •   не начат
Аталанта
Аталанта
(Бергамо)
- : -
Интер
Интер
(Милан)
Кто победит в основное время?
Аталанта
Ничья
Интер
Проголосовало 5 человек

Реклама

Живи спортом!