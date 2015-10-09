"Манчестер Юнайтед" предложит 200 миллионов евро за лидера "Реала"

"Манчестер Юнайтед" проявляет интерес к полузащитнику мадридского "Реала" и сборной Англии Джуду Беллингему.

По информации OK Diario, английский клуб готовит официальное предложение "сливочным" и рассматривает возможность подписания 22-летнего футболиста летом 2026 года. Отмечается, что "МЮ" готов заплатить за трансфер Беллингема около 200 млн евро.

При этом сам игрок, как утверждается, не форсирует уход из "Королевского клуба" и на данный момент не рассматривает переход как приоритетный вариант.

Беллингем выступает за "Реал" с лета 2025 года, а его действующий контракт с мадридским клубом рассчитан до лета 2029-го. По данным портала Transfermarkt, трансферная стоимость полузащитника оценивается в 160 млн евро.

