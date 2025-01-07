Англия
Вчера 12:06

Названа первая покупка "Манчестер Юнайтед" после прихода Аморима

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим хочет видеть в своей команде защитника "Пари Сен-Жермен" Нуну Мендеша, передает Vesti.kz.

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Как сообщает журналист Джейсон Берт в соцсетях, португальский наставник надеется, что 22-летний футболист станет первым приобретением клуба при нем. "Красные дьяволы" продолжают настаивать на трансфере зимой, однако провернуть сделку в январе будет трудно, ведь парижане намерены сохранить игрока как минимум до конца сезона. Это будет первый трансфер после прихода Аморима в команду.

Мендеш перешел в "ПСЖ" из лиссабонского "Спортинга" летом 2021 года за 38 миллионов евро. В нынешнем сезоне португалец провел за парижан 17 матчей во всех турнирах, в которых отметился двумя голами и двумя результативными передачами.

Контракт игрока с французским клубом действует до конца июня 2026 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, равняется 55 миллионам евро.

Добавим, что сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает 13-ое место с 23-мя очками в активе.

Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2024/25"

Участник И В Н П М О
1 Ливерпуль 19 14 4 1 47-19 46
2 Арсенал 20 11 7 2 39-18 40
3 Ноттингем Форест 20 12 4 4 29-19 40
4 Челси 20 10 6 4 39-24 36
5 Ньюкасл Юнайтед 20 10 5 5 34-22 35
6 Манчестер Сити 20 10 4 6 36-27 34
7 Борнмут 20 9 6 5 30-23 33
8 Астон Вилла 20 9 5 6 30-32 32
9 Фулхэм 20 7 9 4 30-27 30
10 Брайтон энд Хов Альбион 20 6 10 4 30-29 28
11 Брентфорд 20 8 3 9 38-35 27
12 Тоттенхэм Хотспур 20 7 3 10 42-30 24
13 Манчестер Юнайтед 20 6 5 9 23-28 23
14 Вест Хэм Юнайтед 20 6 5 9 24-39 23
15 Кристал Пэлас 20 4 9 7 21-28 21
16 Эвертон 19 3 8 8 15-25 17
17 Вулверхэмптон Уондерерс 20 4 4 12 31-45 16
18 Ипсвич 20 3 7 10 20-35 16
19 Лестер Сити 20 3 5 12 23-44 14
20 Саутгемптон 20 1 3 16 12-44 6

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