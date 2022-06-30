Названа дата перехода Роналду в новый клуб

Нападающий "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду близок к переходу в "Рому". Об этом заявил бывший футболист итальянской команды Анджело Ди Ливио, сообщает "Матч ТВ".

"У меня есть подтверждение из нескольких источников, что "Рома" действительно пытается подписать Криштиану Роналду. Римляне могут объявить о его переходе 7 июля, чтобы это был седьмой день седьмого месяца. Об этом говорят многие футболисты, многие доверенные лица. Кроме того, мне довелось пообщаться с близким другом, работающим на телевидении. Он узнал о сделке с Роналду от очень важной фигуры в "Роме" во время обеда несколько дней назад", - сказал Ди Ливио.

Ранее бывший футболист "Ромы" Фабио Петруцци рассказал, что римскому клубу осталось согласовать некоторые детали контракта с Роналду, в частности, речь шла об имиджевых правах.

Сообщалось, что 37-летний Роналду недоволен работой "МЮ" на трансферном рынке и может покинуть команду, так как хочет завоевать трофеи в следующем сезоне. Португалец перешел в "МЮ" в августе 2021 года, его контракт с клубом действует до 30 июня 2023-го. В прошлом сезоне форвард забил 24 гола в 39 матчах за клуб, на его счету три результативные передачи. Его трансферная стоимость оценивается в 30 миллионов евро.

С 2018 по 2021 год Роналду выступал в Италии за "Ювентус", став двукратным чемпионом страны.

Кроме того, он является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

Добавим, что инициатором приглашения игрока является главный тренер итальянского клуба Жозе Моуринью.