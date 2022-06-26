Моуринью позвал Роналду в "Рому"

Нападающий английского футбольного клуба "Манчестер Юнайтед" Криштиану Роналду может перейти в итальянскую "Рому", сообщает агентство "Р-Спорт" со ссылкой на испанское издание Marca.

Как сообщает источник со ссылкой на бывшего защитника "Ромы" Фабио Петруцци, инициатором приглашения в римскую команду 37-летнего португальца является главный тренер клуба Жозе Моуринью. Однако считается, что достижение соглашения будет весьма сложным для "Ромы", поскольку зарплата Роналду в "Юнайтед" слишком высока.

В прошедшем сезоне Роналду забил 18 мячей и отдал три результативные передачи в английской премьер-лиге. "Манчестер Юнайтед" занял шестое место в национальном чемпионате и не смог квалифицироваться в Лигу чемпионов.

Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, а также чемпионом Европы 2016 года.

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