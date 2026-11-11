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Назван новый клуб Эрлинга Холанда в случае вылета "Ман Сити" из АПЛ

Эрлинг Холанд в составе "Манчестер Сити". Фото: ©Depositphotos/operations@newsimages.co.uk

Бывший полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз предположил, где может продолжить карьеру норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, если манкунианский клуб исключат из английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Скоулз назвал возможный следующий клуб Холанда

По мнению экс-футболиста, норвежский форвард может перебраться в каталонскую "Барселону" в случае исключения "Сити" из АПЛ. При этом Скоулз признался, что также представляет Холанда в составе мадридского "Реала".

"Если "Сити" покинет АПЛ, думаю, Холанн перейдет в "Барселону". Он выглядит как футболист для мадридского "Реала", я представляю его в этой форме, но он, скорее всего, окажется в "Барсе". Я удивлюсь, если у его отца еще ничего не налажено", - цитирует слова Скоулза The Touchline.

Статистика Холанда в "Манчестер Сити"

Норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 14 голов в 14 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2034 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего форварда составляет 220 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" может грозить исключение из АПЛ (АПЛ) из-за масштабных нарушений финансовых правил лиги в период с 2009 по 2018 год. В сентябре 2026 года независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 предъявленных пунктов обвинения.

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Турнирная таблица "Чемпионат Англии 2026/27"

Участник И В Н П М О
1 Арсенал 10 9 0 1 15-5 27
2 Брайтон энд Хов Альбион 10 7 1 2 26-7 22
3 Манчестер Сити 10 7 0 3 21-13 21
4 Ливерпуль 10 5 3 2 14-10 18
5 Челси 10 5 1 4 19-16 16
6 Эвертон 10 4 4 2 12-10 16
7 Борнмут 10 4 3 3 16-14 15
8 Брентфорд 10 3 5 2 16-11 14
9 Лидс Юнайтед 10 3 5 2 10-8 14
10 Астон Вилла 10 3 4 3 14-17 13
11 Тоттенхэм Хотспур 10 3 3 4 10-11 12
12 Ньюкасл Юнайтед 10 3 3 4 13-16 12
13 Халл Сити 10 2 5 3 11-11 11
14 Ипсвич 10 3 2 5 15-20 11
15 Фулхэм 10 2 4 4 10-12 10
16 Ноттингем Форест 10 2 3 5 9-13 9
17 Ковентри Сити 10 3 0 7 10-19 9
18 Манчестер Юнайтед 10 1 5 4 14-19 8
19 Сандерленд 10 2 2 6 8-17 8
20 Кристал Пэлас 10 2 1 7 10-24 7

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