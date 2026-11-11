Бывший полузащитник сборной Англии и "Манчестер Юнайтед" Пол Скоулз предположил, где может продолжить карьеру норвежский нападающий "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, если манкунианский клуб исключат из английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Скоулз назвал возможный следующий клуб Холанда

По мнению экс-футболиста, норвежский форвард может перебраться в каталонскую "Барселону" в случае исключения "Сити" из АПЛ. При этом Скоулз признался, что также представляет Холанда в составе мадридского "Реала".

"Если "Сити" покинет АПЛ, думаю, Холанн перейдет в "Барселону". Он выглядит как футболист для мадридского "Реала", я представляю его в этой форме, но он, скорее всего, окажется в "Барсе". Я удивлюсь, если у его отца еще ничего не налажено", - цитирует слова Скоулза The Touchline.

Статистика Холанда в "Манчестер Сити"

Норвежец выступает за "Манчестер Сити" с 2022 года, когда перешёл из дортмундской "Боруссии" за 60 миллионов евро.

В нынешнем сезоне Холанд забил 14 голов в 14 матчах во всех турнирах. Его действующий контракт с английским клубом рассчитан до конца июня 2034 года. По данным Transfermarkt, рыночная стоимость 26-летнего форварда составляет 220 миллионов евро.

Напомним, "Манчестер Сити" может грозить исключение из АПЛ (АПЛ) из-за масштабных нарушений финансовых правил лиги в период с 2009 по 2018 год. В сентябре 2026 года независимая комиссия признала клуб виновным по 114 из 115 предъявленных пунктов обвинения.

Определён лучший нападающий мира: Ямаль - 2-й, Кейн -5-й, а Роналду - 8-й