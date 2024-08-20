Назван лучший вингер в истории АПЛ. Роналду только 2-й

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Сегодня 12:43
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Авторитетный британский журнал FourFourTwo составил рейтинг лучших вингеров в истории английской премьер-лиги (АПЛ), передают Vesti.kz.

Список из 20 футболистов возглавил футболист "Ливерпуля" Мохамед Салах, также поигравший за "Челси". Вторую строчку занял Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед"), а замкнул тройку - Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

Рейтинг лучших вингеров в истории АПЛ по версии FourFourTwo выглядит так:

1. Мохамед Салах ("Ливерпуль", "Челси").

2. Криштиану Роналду ("Манчестер Юнайтед").

3. Сон Хын Мин ("Тоттенхэм").

4. Эден Азар ("Челси").

5. Садьо Мане ("Саутгемптон", "Ливерпуль").

6. Гарет Бэйл ("Саутгемптон", "Тоттенхэм").

7. Робер Пирес ("Арсенал", "Астон Вилла").

8. Райан Гиггз ("Манчестер Юнайтед").

9. Рияд Марез ("Лестер", "Манчестер Сити").

10. Дэвид Бекхэм ("Манчестер Юнайтед").

11. Рахим Стерлинг ("Челси", "Ливерпуль", "Манчестер Сити").

12. Давид Жинола ("Ньюкасл", "Тоттенхэм", "Астон Вилла", "Эвертон").

13. Фредрик Юнгберг ("Арсенал", "Вест Хэм").

14. Джон Барнс ("Ливерпуль", "Ньюкасл", "Чарльтон").

15. Алексис Санчес ("Арсенал", "Манчестер Юнайтед").

16. Стив Макманаман ("Ливерпуль", "Манчестер Сити").

17. Марк Овермарс ("Арсенал").

18. Филип Фоден ("Манчестер Сити").

19. Харри Кьюэлл ("Лидс", "Ливерпуль").

20. Лерой Сане ("Манчестер Сити").

Напомним, в матче 1-го тура нового сезона АПЛ Салах записал в свой актив забитый гол. Он стал лучшим игроком в истории АПЛ по системе "гол+пас" в первых турах. Египетский футболист совершил 14 результативных действий (девять голов и пять голевых передач) и обогнал по этому показателю бывшего нападающего "Манчестер Юнайтед" и "Эвертона" Уэйна Руни (13).

Метки:
АПЛ Салах Мохамед Ливерпуль Роналду Криштиану Манчестер Юнайтед Футбол

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