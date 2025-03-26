Назван лучший футболист в истории АПЛ. Это не Роналду

Авторитетное издание FourFourTwo представило обновленный рейтинг 100 лучших футболистов в истории английской Премьер-лиги. В список попали культовые игроки, оставившие яркий след в чемпионате Англии, сообщают Vesti.kz.

Кто в топ-10?

Лидером рейтинга стал легендарный нападающий "Арсенала" Тьерри Анри, который неоднократно признавался одним из лучших игроков в истории АПЛ.

Вторую строчку занял Криштиану Роналду, оставивший след в "Манчестер Юнайтед" и дважды становившийся чемпионом Англии.

Тройку замкнул Уэйн Руни, который долгое время был лучшим бомбардиром в истории "Манчестер Юнайтед".

В первую десятку также вошли великие голеадоры Алан Ширер, Мохамед Салах, Эрик Кантона и Харри Кейн, а также ключевые полузащитники Кевин де Брюйне, Рой Кин и Фрэнк Лэмпард.

Как выглядит топ-25:

1. Тьерри Анри;

2. Криштиану Роналду;

3. Уэйн Руни;

4. Алан Ширер;

5. Мохамед Салах;

6. Кевин де Брюйне;

7. Эрик Кантона;

8. Харри Кейн;

9. Рой Кин;

10. Фрэнк Лэмпард;

11. Серхио Агуэро;

12. Стивен Джеррард;

13. Вирджил ван Дейк;

14. Патрик Виейра;

15. Пол Скоулз;

16. Райан Гиггз;

17. Петер Шмейхель;

18. Эшли Коул;

19. Петр Чех;

20. Дэвид Бекхэм;

21. Родри;

22. Рио Фердинанд;

23. Деннис Бергкамп;

24. Нголо Канте;

25. Луис Суарес;

Интересные моменты рейтинга:"Ливерпуль" и "Манчестер Юнайтед" доминируют по количеству представителей в топ-25.Тьерри Анри снова признан лучшим игроком в истории АПЛ, несмотря на конкуренцию с Роналду и Руни.Среди действующих игроков в топ-10 - только Кевин де Брюйне и Мохамед Салах.Родри - единственный игрок, который попал в список, играя на позиции опорного полузащитника.