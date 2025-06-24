Назван лучший футболист АПЛ. Холанд лишь третий

Мохамед Салах признан лучшим футболистом английской Премьер-лиги на данный момент - такой вердикт вынес авторитетный портал GiveMeSport, сообщают Vesti.kz.
При формировании рейтинга эксперты учитывали сразу несколько факторов: уровень игры в текущем сезоне АПЛ-2024/25, стабильность на протяжении всей карьеры в лиге, влияние на команду, вклад в результат и эффектные, запоминающиеся матчи. По всем этим критериям звезда «Ливерпуля» оказался вне конкуренции.
В топ-20 лучших футболистов чемпионата вошли:
Мохамед Салах
, "Ливерпуль".Вирджил ван Дейк, "Ливерпуль".Эрлинг Холанд
, "Манчестер Сити".Деклан Райс, "Арсенал".Букайо Сака, "Арсенал".Родри, "Манчестер Сити".Александер Исак, "Ньюкасл".Вильям Салиба, "Арсенал".Алиссон, "Ливерпуль".Бруну Фернандеш, "Манчестер Юнайтед".Флориан Виртц, "Ливерпуль".Коул Палмер, "Челси".Габриэл Магальяес, "Арсенал".Алексис Мак Аллистер, "Ливерпуль".Филип Фоден, "Манчестер Сити".Бриан Мбемо, "Брентфорд".Матеус Кунья, "Манчестер Юнайтед".Райан Гравенберх, "Ливерпуль".Бруно Гимараэс, "Ньюкасл".Мойсес Кайседо, "Челси".