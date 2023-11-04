Назван худший трансфер в истории "Ливерпуля"

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Защитник Пол Кончески возглавил список самых плохих трансферов в истории "Ливерпуля", передают Vesti.kz

Портал FourFourTwo составил топ-10 неудачных переходов английского клуба. По мнению издания, худшей сделкой оказалось подписание защитника Пола Кончески из "Фулхэма". 

Кроме того, в списке есть трансферы Марио Балотелли, Энди Кэролла и Андрея Воронина. 

10 самых плохих трансферов в истории "Ливерпуля" по версии FourFourTwo:

1. Пол Кончески – из "Фулхэма" (2010).

2. Марио Балотелли – из "Милана" (2014).

3. Энди Кэррол – из "Ньюкасла" (2011).

4. Эль Хаджи Диуф – из "Ланса" (2002).

5. Андрей Воронин – из "Байера" (2007).

6. Шон Данди – из "Карлсруэ" (1998).

7. Фабио Борини – из "Пармы" (2012).

8. Наби Кейта – из "Лейпцига" (2018).

9. Чарли Адам – из "Блэкпула" (2011).

10. Альберто Аквилани – из "Ромы" (2009).

Метки:
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